21 de batrani si patru angajati de la un camin din Ciugud, Alba, infectati cu coronavirus

Potrivit purtatorului de cuvant al primariei Ciugud, Dan Lungu, inca de la primele suspiciuni privind existenta unui focar, au fost izolate toate persoanele."Este vorba despre un camin pentru persoane varstine din localitatea Seusa, comuna Ciugud. Din informatiile pe care le avem pana in acest moment, este vorba despre 21 de persoane varstnice care sunt institutionalizate in acest camin si de patru angajati. Din fericire, nu avem informatii despre cazuri grave din randul acestor persoane. Sunt forme usoare, forme medii si asimptomatici. Tratam cu deplina responsabilitate acest caz", a declarat, la Digi24, Dan Lungu, reprezentantul primariei Ciugud.Inca de acum doua saptamani, in Ciugud a fost luata decizia ca masca sa fie obligatorie in spatiile publice, iar scoala se desfasoara exclusiv online, dupa aparitia unui numar mare de cazuri in zona.DSP a deschis o ancheta si urmeaza sa stabileasca sursa focarului si masuri suplimentare, atat la nivelul institutiei respective, cat si la nivelul localitatii.In jur de 25 de persoane varstnice sunt institutionalizate la acest camin si 13 persoane sunt angajate aici.