214 cazuri noi de COVID-19 confirmate in ultimele 24 de ore in Romania. 16 persoane au decedat

Ziare.

com

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, situatia pandemiei de COVID-19 in Romania se prezenta astfel marti, 23 iunie:- In intervalul 22.06.2020 (10:00) - 23.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (9 barbati si 7 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus , internati in spitalele din Alba, Bistrita-Nasaud, Brasov, Dambovita, Galati, Iasi, Bucuresti, Mures, Suceava si Vrancea.Dintre acestea, 2 decese au fost intregistrate la categoria de varsta 30-39 ani, 3 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 4 deces la categoria de varsta 60-69 ani, 2 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 5 deces la o persoana de peste 80 de ani.- 15 dintre decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbiditati.- De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 214 noi cazuri de imbolnavire.- La ATI, in acest moment, sunt internati 200 de pacienti.- Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 1.241 de persoane. Alte 70.768 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.- Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 639.322 de teste.