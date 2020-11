Nelu Tataru: 22 de spitale din Bucuresti, angrenate in lupta cu COVID-19

"Un moment in care, inca o data, daca mai trebuia demonstrat, Guvernul Orban pune sanatatea in centrul activitatii sale, un moment in care gestionam o achizitie de echipamente si aparatura - contracte deja desfasurate, in desfasurare sau pe viitor. Avem 22 de spitale in Bucuresti angrenate in activitate impotriva SARS-COV-2. Astazi din cele zece spitale - 7 sunt in subordinea Ministerului Sanatatii reaseaza finantarea europeana pe primul loc. Tin sa mai completez ca tot pe finantarea europeana avem fonduri de 50 de milioane de euro tocmai pentru instalatiile din spitale, avand in vedere si perioada prin care trecem si reevaluarea tuturor sectiilor de terapie intensiva. Va doresc succes! In continuare suntem in linia intai, suntem pentru a da siguranta atat cetateanului in actul medical, dar si personalului medical", a afirmat Tataru.Luni, la sediul Guvernului, a avut loc semnarea contractelor de finantare din fonduri europene a 10 proiecte ce vor fi implementate de spitale din Bucuresti in scopul cresterii capacitatii de raspuns la criza sanitara provocata de COVID -19.La eveniment au participat premierul Ludovic Orban , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , si managerii celor 10 unitati sanitare care implementeaza proiectele.Citeste si: Contract de 27 de milioane de lei castigat de Posta Romana la RAAPPS. Ce acte oficiale va distribui in exclusivitate la domiciliu