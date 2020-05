226 de cazuri noi de coronavirus in Romania: Aproape jumatate dintre cei confirmati pozitiv pana acum s-au vindecat

Situatia din diaspora

In ultimele 24 de ore au fost inregistrateLa sectiile de terapie intensiva, in acest moment, sunt internati 255 de pacienti.Dintre persoanele confirmate pozitiv,, adica aproape jumatate.In Romania, in carantina institutionalizata se afla 14.745 de persoane, in timp ce alte 19.059 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana acum, la nivel national, au fost prelucrateIn ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 412 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 815 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor, mai transmite GCS.Referitor la romanii din strainatate, GCS precizeaza ca 2.758 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19.Cei mai multi sunt in Italia - 1.698 si Spania - 561. De asemenea, 329 de romani din Germania au coronavirus, 29 in Franta, 81 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.De asemenea,: 31 in Italia, 19 in Franta, 31 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.Cele mai afectate zone din tara raman, in continuare, judetul Suceava, cu peste 3.000 de cazuri, si municipiul Bucuresti, cu mai mult de 1.500 de cazuri.Locul trei in "topul rosu" este ocupat de Neamt, care a ajuns la 760 de imbolnaviri, judet urmat de Arad si Mures.La polul opus, exista si judete in care nu s-au confirmat mai mult de o suta de cazuri de COVID-19:Harghita - 24Valcea - 26Salaj - 50Olt - 53Satu Mare - 54Maramures - 71Prahova - 76Gorj - 78Mehedinti - 82