24 de angajati de la depozitul FAN Courier din Stefanesti au fost confirmati pozitiv cu coronavirus

"FAN Courier, liderul pietei locale de curierat, actioneaza cu maxima responsabilitate in relatia cu beneficiarii finali ai serviciilor prestate - persoane fizice sau juridice si colaboreaza strans cu Directia de Sanatate Publica, respectand toate regulile transmise de autoritatea competenta.Compania confirma faptul ca a fost informata de autoritatea competenta din judetul Ialomita cu privire la confirmarea suspiciunilor de infectare cu COVID-19 in cazul a 24 de persoane angajate ale FAN Courier pe pozitia de manipulant marfa in depozitul din Stefanesti", a anuntat compania.Compania a declansat deja procedurile stabilite prin planul pentru situatii de criza COVID-19, astfel incat activitatea curenta sa se desfasoare in conditii normale."Majoritatea angajatilor testati pozitiv erau deja in izolare la momentul efectuarii testelor si toti contactii directi ai acestora au fost izolati si au intrat in carantina la domiciliu pentru 14 zile, conform protocolului medical in vigoare. Personalul izolat reprezinta un procent mic din totalul personalului care activeaza in HUB-ul din Stefanesti. In plus, echipele din depozitul FAN Courier sunt autonome si nu interactioneaza, astfel ca riscul de infectare intre echipe este minim. Activitatea companiei se desfasoara la parametri normali, echipele FAN Courier fiind pregatite anterior pentru un astfel de scenariu. Pentru siguranta sanitara a angajatilor vom intensifica controlul si triajul epidemiologic", a declarat Cornel Morcov, chief commercial officer FAN Courier.Compania precizeaza ca a achizitionat si distribuit fiecarui angajat, inca de la debutul crizei, masti si manusi, ca masura de preventie, a achizitionat dezinfectant, ca masura de sanatate si igiena in munca si a cerut managerilor din toata tara sa monitorizeze constant starea de sanatate a angajatilor."Ne preocupa starea de sanatate a membrilor echipei FAN Courier si suntem constienti ca, acum, avem o responsabilitate suplimentara in relatia cu beneficiarii serviciilor noastre. De aceea, intreg depozitul Stefanesti a fost dezinfectat deja printr-o procedura cu nebulizare si am transmis tuturor colegilor din tara informatii despre masurile pe care le pot lua in mod independent, in scopul limitarii oricaror riscuri de infectare pentru ei, familiile lor si colegi. Prin intermediul managerilor zonali, monitorizam permanent situatia absentelor medicale", a explicat reprezentantul FAN Courier.El afirma ca nu exista risc de infectare nici pentru angajati si nici pentru beneficiarii expeditiilor, prin intermediul coletelor sau plicurilor expediate."Ne preocupa starea de sanatate a membrilor echipei FAN Courier si suntem constienti ca, acum, avem o responsabilitate suplimentara in relatia cu beneficiarii serviciilor noastre. De aceea, intreg depozitul Stefanesti a fost dezinfectat deja printr-o procedura cu nebulizare si am transmis tuturor colegilor din tara informatii despre masurile pe care le pot lua in mod independent, in scopul limitarii oricaror riscuri de infectare pentru ei, familiile lor si colegi. Prin intermediul managerilor zonali, monitorizam permanent situatia absentelor medicale", a explicat George Tachescu.FAN Courier este o companie cu capital integral romanesc, fondata in 1998 de Adrian Mihai, Neculai Mihai si Felix Patrascanu. FAN Courier a devenit in 2006 liderul pietei romanesti de curierat, pozitie consolidata constant datorita investitiilor si serviciilor cu valoare adaugata noi, introduse permanent si deserveste cei peste 50.000 de clienti, majoritatea persoane juridice, cu ajutorul unei echipe formate din peste 6.850 de colaboratori si a unei flote auto de peste 4.200 de autovehicule.