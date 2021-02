Romania raporteaza 24 de cazuri noi de infectie cu tulpina din Marea Britanie a coronavirusului. Cele mai multe, in Bucuresti

Noua tulpina, mai contagioasa

Probele ce contin noua tulpina provin din Bucuresti - 19 probe, din Cluj - 2 probe, iar cate una din Tecuci, Resita si Timisoara, potrivit clinicii Medlife."Din 90 de probe analizate intr-o saptamana, 24 au fost identificate cu noua tulpina din Marea Britanie, prevalenta pe lotul MedLife fiind de 26,6%. Daca acest trend se pastreaza, sansele ca noua tulpina sa devina dominanta in urmatoarele saptamani sunt mai mari decat ne asteptam", a declarat Dumitru Jardan, biolog si coordonator al studiului de secventiere derulat de MedLife.Specialistii atrag atentia ca este nevoie de o monitorizare atenta a evolutiei noii tulpini, dinamica evidentiata fiind o alerta in ceea ce priveste relaxarea masurilor de siguranta, iar in continuare, cea mai buna solutie pentru stoparea raspandirii virusului este vaccinarea impotriva COVID-19.La finalul anului trecut, secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat , a declarat ca cei care se infecteaza cu noua tulpina de coronavirus au aceleasi simptome cunoscute pana acum , dar ca aceasta se raspandeste mult mai repede.