24 de muncitori vietnamezi, internati cu COVID-19 la Iasi. Reactia angajatorului roman: "Betoanele nu se pot turna prin telemunca"

17 noi cazuri de COVID-19 au fost depistate vineri, 25 septembrie, la firma de constructii Conest S.A. din judetul Iasi in randul muncitorilor vietnamezi, dupa testarea periodica din interiorul companiei. Numarul total al vietnamezilor internati in spital a ajuns sambata la 25.Coordonatorul grupului de muncitori vietnamezi, care asigura comunicarea intre companie si angajatii internati, a spus ca ai sai conationali au forme usoare si medii de boala.Verificarile au inceput pe 19 septembrie, arata Ziarul de Ias i."Am luat atunci masurile indicate de autoritati , masuri pe care le-am facut publice atunci. Ne asteptam sa apara si alte cazuri dar am tinut permanent legatura cu medicii si am efectuat testari periodice. Ieri, au venit rezultatele testelor pentru 28 de muncitori vietnamezi. 17 din cei 28 retestati au iesit pozitiv. 11 sunt in continuare izolati. S-au luat toate masurile prevazute de legislatia sanitara. Noi pastram permanent legatura cu muncitorii vietnamezi internati prin intermediul managerului lor, cunoscator de limba engleza. Trimitem periodic, la recomandarea medicilor, pachete cu mancare, ne ingrijim sa aiba cele mai bune conditii si sa revina sanatosi in activitate. Betoanele nu se pot turna prin telemunca", a declarat Irinel Tofan, directorul general al Conest S.A., pentru sursa citata.La firma au fost angajati recent 52 de muncitori din Vietnam, tara care are o rata foarte mica de infectie cu noul coronavirus , raportat la numarul de locuitori. La inceput, oamenilor le-a fost putin frica sa mearga la spital, dar dupa s-au simtit din ce in ce main siguranta."Acum, nu sunt ingrijorati. Conest a avut grija de noi bine si a actionat cu rapiditate pentru situatia sensibila provocata de COVID-19. Suntem recunoscatori pentru omenia cu care ne-ati tratat si ne tratati. Starea colegilor mei vietnamezi, de sanatate si de spirit, este una buna. Vorbesc cu familiile lor in fiecare zi, iar cei dragi lor nu mai sunt ingrijorati. Conditiile spitalului sunt foarte bune, iar medicii si asistentele au dat dovada de profesionalism", a spus Vi Vi Tuan, managerul echipei de muncitori vietnamezi.Ieri, 24 de angajati vietnamezi de la societatea amintita erau internati in spitale COVID-19 din Iasi.