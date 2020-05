245 de noi imbolnaviri de COVID in Romania. Peste 9.000 de oameni s-au vindecat

Situatia din diaspora

In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 245 de noi cazuri de imbolnavire.Dintre persoanele confirmate pozitiv,. Comparativ, ieri GCS a anuntat ca 7.961 de oameni au fost vindecati."Numarul de persoane vindecate, evidentiate mai sus, se datoreaza ultimelor actualizari inregistrate la nivelul judetului Suceava", precizeaza GCS.Totodata, la Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 225 de pacienti.In carantina institutionalizata se afla 14.066 de persoane, in timp ce alte 18.118 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national,In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 468 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.932 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.In ce priveste situatia romanilor aflati in alte state, GCS anunta ca, pana acum, 2.880 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19, cei mai multi in Italia - 1.698.De asemenea, 561 de concetateni au fost diagnosticati in Spania, 29 in Franta, 449 in Germania, 83 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.De asemenea, 102 romani au murit din cauza coronavirusului peste hotare: 31 in Italia, 19 in Franta, 33 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.In schimb, 21 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 8 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.Zonele rosii ale tarii continua sa fie Suceava, cu peste 3.000 de cazuri, si Bucuresti, cu peste o mie. In topul negativ intra si judetul Neamt, cu peste 800 de cazuri.Suceava - 3.370Mun. Bucuresti - 1.574Neamt - 805Arad - 688Botosani - 640Mures - 638La polul opus, mai sunt judete care au raportat sub o suta de imbolnaviri. Cel mai putin afectat judet este Braila, cu sub 20 de cazuri, urmat de Harghita, cu 25 de infectii.Braila - 19Harghita - 25Valcea - 27Olt si Salaj - 52Satu Mare - 54Calarasi - 67Prahova - 79Gorj - 89Tulcea - 96Buzau - 97Amintim ca, pana acum, 1046 de romani au pierdut lupta cu coronavirusul