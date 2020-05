267 de noi cazuri de COVID-19 in 24 de ore. Am depasit 16.700 de infectari. Cele 4 judete care nu au niciun deces

Situatia pe judete

Suceava - 3.408

Mun. Bucuresti - 1.627

Neamt - 834

Arad - 691

Botosani - 655

Mures - 646

Brasov - 613

Braila - 20

Valcea - 27

Harghita - 54

Olt - 53

Salaj - 72

Satu Mare - 56

Prahova - 79

Maramures - 81

Gorj - 88

Mehedinti - 91

Tulcea - 98

Care este situatia in diaspora

La ATI, in acest moment, sunt internati 206 de pacienti, in scadere fata de raportarea de ieri.Pana acum au fost declarate si externate 9.574 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus.Decesele au ajuns la 1.081, dupa ce sambata au fost anuntate alte 11 morti. Victimele provin din aproape toate judetele tarii. Doar 4 judete nu au inregistrat decese: Braila, Buzau, Harghita si Tulcea.In toata tara, in. Altesi se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 303.734 de teste.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 402 apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 4.961 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Situatia pe judete ramane la fel, cu Suceava si Bucuresti pe primele pozitii in topul "zonelor rosii" din tara, cea mai afectata zona trecand de 3.400 de cazuri.In schimb, in continuare, avem judete in care au fost confirmate mai putin de 100 de cazuri de COVID-19.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 2.918 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.698 in Italia, 561 in Spania, 29 in Franta, 484 in Germania, 86 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia.De la inceputul epidemiei de COVID-19 si pana la acest moment au murit 103 de cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 34 in Marea Britanie, 8 in Spania, 5 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 22 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 9 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.A.G.