28 de muncitori din Sri Lanka care lucreaza in Focsani au coronavirus

Lucratorii au fost dusi la Spitalul Judetean "Sf. Pantelimon" Focsani - Sectia Boli Infectioase, scrie Ziarul de Vrancea Ei au fost depistati cu noul coronavirus dupa ce alti 7 muncitori, tot din Sri Lanka, au fost diagnosticati in urma cu doua zile. Cei 21 se aflau in izolare la domiciliu.Referitor la acest caz, purtatorul de cuvant al Prefecturii judetului Vrancea, Adrian Cretu, spune ca muncitorii au fost tinuti sub observatie inca de la inceput."Cei din Sri Lanka au fost tinuti sub observatie inca de cand au aparut primele doua cazuri. Ei au fost in izolare. Initial doi muncitori au fost depistati pozitivi, ulterior s-a ajuns la sapte.Zilele trecute au testat 47 de persoane, printre care si doi romani, si astfel au mai gasit 21 de persoane infectate. Acestea au fost duse la sectia de Sectia de Boli Infectiose a Spitalului Judetean din Focsani", a declarat Cretu, citat de Mediafax.La randul sau, directorul medical al Spitalului Judetean Focsani, Gabriel Negoita, a precizat ca muncitorii nu au o forma severa a bolii."Au fost testati de catre DSP Vrancea. Se pare ca nu sunt forme grave, iar daca se va constata asta, cei care sunt asimptomatici vor merge intr-o statie de carantinare", a declarat Negoita, conform News.ro.In judetul Vrancea sunt 467 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Pana acum, in Romania, 16.002 de persoane au fost confirmate pozitiv cu COVID-19.Dintre acestea, 7.961 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 228 de pacienti se afla la Terapie Intensiva.La nivel global a fost depasit pragul de 4,3 milioane de imbolnaviri, iar peste 293.000 de oameni au murit.