Aproape 30.000 de doze de vaccin contra COVID-19 au ajuns la Timisoara si Cluj-Napoca. Cum au fost transportate

Ora anuntata pentru sosirea vaccinurilor a fost ora 11.00, insa avionul de tip ATR, care a decolat de la Budapesta (Ungaria), a aterizat pe pista Aeroportului din Timisoara in jurul orei 11.30, iar la aterizare a fost insotit de Politie Militara.La Timisoara au fost alocate 10.725 de doze de vaccin impotriva COVID-19, acestea au sosit in trei containere speciale cu gheata carbonica si folie etansa. Au fost preluate cu o masina si transportate la Spitalul Militar, acolo unde vor fi stocate.Duminica a inceput vaccinarea impotriva COVID-19 si la Timisoara unde primii imunizati au fost medicii de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes".Alte 29.250 de doze de vaccin au ajuns, in jurul orei 11.55, la Cluj-Napoca si vor fi distribuite celor sase judete care tin de centrul regional Cluj.Citeste si: Noua tulpina COVID-19, din Marea Britanie, prezenta in Germania inca din noiembrie