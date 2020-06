3000 de farmacisti, reprezentanti media si angajati din domeniul alimentatiei publice ar urma sa beneficieze de testari PCR, decontate de Primaria Capitalei

Ziare.

Proiectul "Testam pentru a salva economia si locurile de munca" se adreseaza celor care vor solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testarii PCR, in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.Bugetul total al proiectului este de 633.000 lei, din care 600.000 de lei reprezinta sprijinul financiar acordat, 30.000 de lei - realizarea unei aplicatii online de inscriere in cadrul proiectului si 3.000 de lei - hosting aplicatie online.Proiectul va fi implementat prin intermediul unor unitati sanitare publice si/sau private afiliate, in conformitate cu Procedura Operationala de Afiliere a entitatilor publice si/sau private existente la nivelul ASSMB. In termen de cinci zile de la comunicarea hotararii, ASSMB va elabora regulamentul privind implementarea proiectului.Potrivit raportului de specialitate, este vorba despre o testare de tip RT-PCR destinata categoriilor mentionate anterior, fiind vorba despre persoane care nu se afla in categoriile definitiilor de caz, astfel cum sunt stabilite prin Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus , elaborata de Institutul National de Sanatate Publica din Romania."Pentru implementarea si diseminarea rezultatelor proiectului se vor incheia protocoale de colaborarea cu asociatiile patronale de profil din domeniile mai sus amintite, in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS CoV-2. Sprijinul financiar acordat pentru testarea in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS Cov-2 este in cuantum de 200 de lei/beneficiar si va fi decontat catre unitatile sanitare publice si/sau private afiliate in cadrul proiectului. Obiectivul principal il reprezinta limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 in randul angajatilor farmaciilor, angajatilor din domeniul alimentatiei publice, reprezentantilor mass-media, angajatilor firmelor de curierat, precum si efectelor extrem de grave ale acestuia, prin testarea RT-PCR pentru SARS-CoV-2, acordand sprijin financiar in cuantum total de 200 de lei/beneficiar pentru decontarea serviciilor medicale", se arata in document.Beneficiarii trebuie sa fie cetateni ai municipiului Bucuresti, cu domiciliul stabil sau viza de resedinta in Capitala, sa aiba un document justificativ (adeverinta, etc.) eliberat de angajator. Proiectul se va derula pe parcursul anului 2020 si se va adresa unui numar de 3.000 de beneficiari.