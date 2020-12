In Timis vor functiona 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19

Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Prefecturii Timis, cele 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 din judetul Timis vor fi situate astfel: municipiul Timisoara - 17 centre, municipiul Lugoj - 2 centre, Sannicolau Mare - un centru, Jimbolia - un centru, Giroc - un centru, Recas - un centru, Buzias - un centru, Dumbravita - un centru, Faget - un centru, Deta - un centru, Sacalaz - un centru, Ghiroda - un centru, Mosnita Noua - un centru, Ciacova - un centru si Gataia - un centru."Centrele de vaccinare, care vor fi avizate de directiile de sanatate publica, vor avea un circuit functional din punct de vedere epidemiologic, cu o zona initiala de triaj, apoi o zona de receptie, o zona de asteptare si punctele de vaccinare (cabinetele de vaccinare) si zona post vaccinala in care persoanele vaccinate vor fi supravegheate dupa vaccinare", se arata in comunicat.Punctele mobile de vaccinare vor fi destinate caminelor pentru ingrijirea persoanelor varstnice si a celor cu dizabilitati.Vaccinarea se va face in trei etape astfel: in prima etapa vor fi vaccinate persoanele care lucreaza in domeniul sanatatii si in cel social; in a doua etapa va fi vaccinata populatia la risc, adica adultii cu varsta peste 65 de ani, persoanele aflate in evidenta cu boli cronice indiferent de varsta, personalul care isi desfasoara activitatea in domenii cheie; in a treia etapa va fi vaccinata populatia generala.Vaccinarea se va face cu planificare prealabila.Potrivit Prefecturii Timis, foarte probabil, din luna ianuarie va incepe campania de vaccinare.Citeste si: Beatrice Mahler: "Singura solutie si speranta pentru o viata normala este vaccinul contra COVID-19"