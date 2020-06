320 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus in Romania, in ultimele 24 de ore. S-au inregistrat si 16 noi decese, bilantul total a crescut la 1.410

Ziare.

com

"Pana astazi, 14 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.999 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.719 au fost declarate vindecate si externate.Pana astazi, 1.410 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. In intervalul 13.06.2020 (10:00) - 14.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 16 decese (9 barbati si 7 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bacau, Botosani, Brasov, Calarasi, Cluj, Iasi, Olt, Sibiu si Suceava. Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria de varsta 30-39 ani, 1 deces la categoria de varsta 40-49 ani, 4 decese la categoria de varsta 50-59 ani, 4 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 4 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 2 decese la persoane de peste 80 de ani. Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire", anunta autoritatile.La ATI, in acest moment, sunt internati 165 de pacienti.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 1.985 de persoane. Alte 97.750 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala. Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 560.596 de teste.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 391 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.372 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 288 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 160.450 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, a fost constatata, ieri, o infractiune pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Totodata, in data de 13 iunie a.c., 62 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 3.393 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 681 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 114 cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 6 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 29 au fost dec larati vindecati: 9 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia."Avand in vedere cresterea numarului de cazuri noi din ultimele zile, pentru care a fost confirmata infectarea cu noul coronavirus (COVID-19), reluam apelul catre populatie pentru respectarea cu strictete a masurilor generale de protectie sanitara - purtarea mastii in spatii inchise, pastrarea distantei fata de alte persoane, evitarea atingerii suprafetelor comune si a contactului direct, igienizarea frecventa a mainilor.Atragem atentia asupra faptului ca, in absenta asimilarii conduitei sanitare responsabile, instituirea masurilor de relaxare pentru reluarea activitatilor sociale si economice creste riscul de raspandire a virusului. Din acest motiv, contextul epidemiologic impune conformarea la masurile de protectie sanitara printr-o atitudine precauta, preventiva, responsabila, care sa permita autoritatilor continuarea masurilor pentru redeschiderea altor tipuri de activitati", transmite Grupul de Comunicarte Strategica.