320 de noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, bilantul a crescut la 23.400. S-au inregistrat si 11 decese

"Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID - 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate si externate. Pana astazi, 1.484 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19 au decedat. In intervalul 18.06.2020 (10:00) - 19.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 11 decese (6 barbati si 5 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Botosani, Braila, Brasov, Dambovita Dolj, Iasi, Bucuresti, Salaj, Sibiu si Vrancea.Dintre acestea, 3 decese au fost inregistrate la categoria de varsta 50-59 ani, 1 deces la categoria de varsta 60-69 ani, 4 decese la categoria de varsta 70-79 ani, si 3 decese la persoane de peste 80 de ani. 10 dintre decese sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati. Pentru 1 deces nu au fost raportate comorbiditati", conform raportului transmis vineri.De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire.La ATI, in acest moment, sunt internati 184 de pacienti.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 1.392 de persoane. Alte 82.236 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 608.771 de teste.Ca urmare a incalcarii prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele de 24 de ore, 108 sanctiuni contraventionale, in valoare de 98.700 de lei.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate joi 3 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Totodata, in data de 18 iunie a.c., 75 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile.In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, 3.531 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 1.885 in Italia, 561 in Spania, 107 in Franta, 817 in Germania, 97 in Marea Britanie, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 3 in SUA, 6 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia, 2 in Islanda si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia si Suedia. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 115 cetateni romani aflati in strainatate, 31 in Italia, 19 in Franta, 43 in Marea Britanie, 9 in Spania, 7 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia, unul in SUA si unul in Brazilia, au decedat.Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 29 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 10 in Franta, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.