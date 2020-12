Au fost depistate 33 de infectari cu noua tulpina COVID-19 in Danemarca

Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un raport publicat miercuri ca aceste cazuri au fost descoperite in urma unor teste pentru depistarea COVID-19 efectuate intre 14 noiembrie si 14 decembrie.Danemarca, un lider international in secventierea genomului, a analizat pana acum material de la 7.805 de teste pozitive in acea perioada, ceea ce inseamna ca tulpina a fost gasita in circa 0,4% din infectari.Intrucat doar 13,5% din testele pozitive din acea perioada au fost analizate pana acum, SSI sustine ca procentul cazurilor infectate cu noua tulpina de COVID-19 s-ar putea schimba."Ultimele rezultate ale secventierii genetice indica faptul ca au existat infectari comunitare in Danemarca cu noua tulpina a virusului din Anglia, desi la un nivel foarte scazut", a precizat SSI.Danemarca, ca numeroase alte tari, a suspendat zborurile din Marea Britanie, unde noua tulpina a virusului, despre care se crede ca se transmite mai repede decat cele care circula deja, s-a raspandit rapid in sudul Angliei, inclusiv la Londra.Informatiile preliminare nu au sugerat ca cele 33 de persoane care au contactat aceasta tulpina au avut vreo legatura cu Anglia sau au calatorit in alte tari, a precizat SSI.Citeste si: O femeie de 27 de ani, audiata de politisti in cazul nou-nascutului abandonat intr-o punga in Sectorul 3