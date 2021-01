34,1 milioane de persoane vulnerabile din Germania vor primi vouchere pentru achizitionarea de masti FFP2

Astfel, guvernul german a majorat oferta de la cei 27 de milioane de beneficiari prevazuti initial, in urma unei evaluari a datelor de la companiile de asigurari, a anuntat luni ministrul german al sanatatii Jens Spahn.Persoanele identificate drept vulnerabile - cele de peste 60 de ani si cu anumite boli cronice - vor putea sa achizitioneze cate 12 masti FFP2 din farmacii, cu vouchere pe care le vor primi in urmatoarele zile.Pentru fiecare masca vor fi bugetati cate 2 euro. Pentru cele 27 de milioane de persoane stabilite anterior, guvernul a alocat in jur de 2,5 miliarde de euro.In conditiile in care cresc ingrijorarile in legatura cu variante mai contagioase ale coronavirusului, cancelarul federal german Angela Merkel are programata marti o alta runda de discutii cu premierii celor 16 landuri, cu privire la extinderea actualei carantine dincolo de sfarsitul acestei luni.Nu este clar daca masurile - care includ inchiderea scolilor si a magazinelor neesentiale si limiteaza intalnirile din afara propriilor locuinte la maxim doua persoane din gospodarii diferite - vor fi inasprite.Se asteapta ca guvernul german sa ia in considerare impunerea unor interdictii de circulatie pe timpul noptii si purtarea obligatorie de masti FFP2 in magazine si in transportul public, printre alte reguli.Landul sudic Bavaria a impus deja, incepand de luni, astfel de reguli mai drastice privind portul mastilor de protectie.Potrivit institutului german Robert Koch, pana acum Germania a inregistrat peste 2,04 milioane de contaminari cu noul tip de coronavirus, dintre care 46.633 s-au soldat cu deces CITESTE SI: Asistenta medicala de 41 de ani moarta din cauza coronavirusului. A incercat sa se trateze acasa si a ajuns prea tarziu la spital