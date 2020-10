36 de scoli din Bucuresti functioneaza dupa scenariul rosu, dupa aparitia unor cazuri de COVID-19

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Scoala 97 din Sectorul 4 al Capitalei intra de vineri in scenariul rosu. La mijlocul acestei saptamani, parintilor le-a fost comunicat faptul ca doi elevi si un cadru didactic au fost confirmati cu noul coronavirus . Clasele in care invata acesti doi elevi, dar si salile in care a predat profesorul vor fi dezinfectate. Este nevoie de inchiderea unitatii de invatamant pentru urmatoarele doua saptamani.La nivelul tarii sunt 12.459 de unitati de invatamant care invata in scenariul verde, 4.842 care functioneaza in varianta hibrid si 355 in scenariul rosu. Dintre acestea, in 173 de unitati de invatamant au fost confirmate cazuri COVID-19 in scoala.La nivelul Capitalei sunt 36 de scoli care invata in scenariul rosu.