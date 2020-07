375 de milioane de euro aloca Irlanda pentru a permite revenirea elevilor in scoli

In acest scop vor fi recrutati, suplimentar, sute de profesori si personal auxiliar, urmand sa fie alocati 75 de milioane de euro pentru lucrari de constructie si modificari ale salilor de clasa care sa permita mentinerea distantarii fizice necesare protejarii atat a elevilor cat si a profesorilor.Noul guvern de coalitie irlandez si-a pus in joc reputatia pe subiectul redeschiderii in timp util si cu succes a scolilor. Declararea fazei finale a redeschiderii economiei, prevazuta pentru 20 iulie, a fost amanata pana pe 10 august, dupa ce rata infectarilor a inregistrat in aceasta luna o usoara crestere."Pur si simplu nu exista un inlocuitor pentru invatatul in scoli, in prezenta colegilor si a profesorilor", a declarat luni premierul Micheal Martin intr-un briefing de presa. "Si acesta este motivul pentru care elaborarea unui plan cuprinzator pentru redeschiderea scolilor noastre si mentinerea lor deschise a fost o prioritate fundamentala pentru acest guvern de la numirea sa acum patru saptamani".Planul prevede, de asemenea, alocarea a 52 de milioane de euro pentru masuri de curatenie si igiena. Pauzele de pranz si orele de incepere a cursurilor ar putea fi esalonate, dar purtarea mastilor nu va fi obligatorie in timpul cursurilor.Copiii cu varste mai reduse nu vor trebui sa respecte distantarea fizica, iar clasele elevilor din scolile primare vor functiona sub forma unor "bule", grupandu-se in asa fel incat sa vina cat mai putin in contact cu restul claselor.In scolile secundare, se recomanda, in masura posibilului, mentinerea unei distante de doi metri intre banci sau intre elevi si profesori. Scolile secundare vor incerca, de asemenea, sa limiteze deplasarile elevilor, profesorii urmand sa treaca de la o clasa la alta pentru a sustine cursurile.Totodata, vor fi mobilizati si psihologi. Referindu-se la un "nivel crescut de anxietate" din cauza pandemiei, premierul irlandez a declarat: "Intelegem pe deplin ca nu putem afirma pur si simplu ca scolile se redeschid si sa ne prefacem ca nu s-a intamplat nimic", potrivit AFP.In Irlanda, scolile au fost inchise pe 12 martie.In total, Irlanda a inregistrat 1.764 de decese provocate de noul coronavirus