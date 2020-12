Alti patru pacienti cu COVID-19 aflati in stare grava, transportati cu o aeronava a Fortelor Aeriene Romane din Bucuresti la spitale din Moldova

Ministerul Apararii Nationale a transmis, intr-un comunicat de presa, ca marti se desfasoara o noua misiune de transport umanitar din Bucuresti la spitale din Moldova, cu pacienti infectati cu virusul SARS-CoV-2, aflati in stare grava.Astfel, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, transporta in regim de urgenta, pe ruta Otopeni - Suceava si retur, patru pacienti bolnavi de COVID-19. Aeronava militara a decolat de la Baza 90 Transport Aerian in jurul orei 14.00.Transportul pacientilor de la unitatile spitalicesti catre aeroport s-a facut cu ambulante ale SMURD si ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.Echipa medicala care va monitoriza pacientii pe timpul zborului este formata din specialisti din cadrul SMURD Bucuresti si Ministerului Apararii Nationale.O misiuni similara a avut loc luni, cand cinci pacienti din Capitala au fost transportati la spitale din Moldova si Ardeal.