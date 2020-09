Sibiu: 40 de cazuri de COVID-19 intr-un centru pentru varstnici din comuna Selimbar

"Va informam ca in cadrul unui Centru de ingrijire a persoanelor varstnice din Selimbar, DSP Sibiu a identificat un focar de infectie care a evoluat cu un numar de 40 de cazuri pozitive, dintre care 9 sunt angajati, iar 31 beneficiari. In cadrul centrului au fost testate in total un numar de 115 persoane (76 de beneficiari si 39 de angajati)", a precizat reprezentanta Prefecturii Sibiu, Andreea Stefan.Potrivit sursei citate, toate cele 40 de cazuri sunt izolate de comunitate, deci "nu se impune masura carantinarii localitatii Selimbar".