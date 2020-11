Anuntul Rusiei: Peste 400.000 de militari rusi vor fi vaccinati impotriva COVID-19. Primii 80.000 ar urma sa fie imunizati in decembrie

Aproximativ 80.000 dintre cei 400.000 ar urma sa fie vaccinati anti-COVID-19 pana la finalul lunii decembrie, a spus Soigu, care a precizat ca pana in prezent doar 2.500 militari au primit acest tratament.Rusia a fost prima tara care a introdus un vaccin contra noului coronavirus , inregistrand in luna august vaccinul Sputnik V.In prezent vaccinul este in faza de testare pe un numar de aproximativ 20.000 de voluntari. Interfax a relatat ca ministrul Serghei Soigu a fost vaccinat anti-COVID-19 in luna septembrie.De la inceputul pandemiei, Rusia a inregistrat peste 2,2 milioane de cazuri de COVID-19 (ceea ce o plaseaza pe locul 5 in lume), dintre care 27.543 numai in ultima zi.Citeste si: