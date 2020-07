Coronavirus: 406 pacienti au fost externati la cerere cu test pozitiv. Medic: Ce vedem acum este nimic comparativ cu ce va urma

Specialistii pun numarul mare de cazuri pe seama masurilor de relaxare prost intelese."Relaxarea din ultimele zile si felul eronat in care se intelege libertatea reprezinta motivul pentru care platim azi cu acest numar de cazuri. Sper ca acesti pacienti care s-au externat la cerere au primit consilierea de care au nevoie. In momentul in care decid sa se externeze, trebuie sa semneze un chestionar in care solicita externarea. Asta inseamna ca obligatoriu trebuie sa fie consiliati si sa li se explice ce inseamna sa se externeze, cat e de important pentru ei, dar si pentru cei din jur. Pentru ca doar sa semneze si sa scapam de ei din spital in momentul in care ei ne-au refuzat nu este cea mai buna alegere.Trebuie sa inteleaga ca faptul ca sunt pozitivi este un pericol pentru cei din jur, pentru sanatatea publica. Daca aleg sa faca acest lucru pentru ca nu mai exista parghie legala pentru a fi internati, trebuie sa isi asume ceea ce decid, dar trebuie sa isi asume in cunostinta de cauza. As vrea sa nu profitam de faptul ca acum sunt liberi sa plece si sa eliberam repede spitalul fara sa ii consiliem. Atunci cand sunt externati, pacientii sunt trimisi la medicii de familie sa isi rezolve toate problemele care mai sunt de rezolvat. Asta inseamna ca acesti pacienti trebuie consiliati. Sa stie ca trebuie sa ne contacteze telefonic si nu sa vina la cabinete cand sunt pe sala 20-30 de persoane care asteapta sa intre la consultatie. Pentru ca asta inseamna ca ceea ce este acum e nimic fata de ce va urma", a declarat pentru Digi24 , Sanda Alexiu, presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti.