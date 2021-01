Record inregistrat de SUA. Numar urias de decese cauzate de COVID-19, in doar 24 de ore

Statele Unite, care se confrunta din toamna cu o crestere accentuata a numarului de contaminari, nu au mai depasit pana acum pragul de 4.000 de decese in 24 de ore.Bilantul zilei de marti in SUA a fost de peste 235.000 de noi infectari si 4.470 de decese, potrivit rezumatului realizat zilnic la ora locala 20:30 de AFP pe baza datelor universitatii, actualizate in permanenta.Circa 131.000 de persoane sunt in prezent spitalizate din caza COVID-19, potrivit Covid Tracking Project, care analizeaza zilnic date provenite din fiecare tara.Media deceselor in ultimele sapte zile este la cel mai inalt nivel de la debutul pandemiei, potrivit aceleiasi surse, in toate regiunile tarii, cu o crestere mai semnificativa in sud si vest.In acest context, precum si ca urmare a aparitiei noilor tulpini de coronavirus care suscita ingrijorare, autoritatile sanitare au anuntat marti ca toate persoanele care doresc sa ajunga in Statele Unite cu avionul trebuie sa prezinte, incepand din 26 ianuarie, un test negativ pentru COVID-19 pentru a li se permite sa calatoreasca. Testul trebuie efectuat intr-un interval de trei zile anterior plecarii catre Statele Unite. Companiile aeriene vor fi responsabile pentru verificarea dovezii realizarii testului inainte de imbarcare.Statele Unite, pe teritoriul carora restrictiile referitoare la deplasari, portul mastilor si activitatile comerciale deschise variaza de la regiune la regiune, se bazeaza pe campania de vaccinare, care a debutat la mijlocul lunii decembrie, pentru a depasi aceasta criza sanitara.Pana in prezent insa, doar 9,3 milioane de persoane au primit prima doza a unuia dintre cele doua vaccinuri autorizate pe teritoriul SUA, echivalentul a mai putin de 3% din populatie. Potrivit expertilor, este nevoie ca aproximativ 75% dintre locuitori sa fie vaccinati pentru a se ajunge la imunitate colectiva.In total, Statele Unite au inregistrat 22,8 milioane de cazuri si peste 380.000 de decese cauzate de coronavirus de la debutul pandemiei.Citeste si: Indonezia a inceput campania de imunizare. A optat pentru vaccinul chinezesc CoronaVac