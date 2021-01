Mai putin de jumatate dintre profesorii din Botosani vor sa se vaccineze contra COVID-19

Potrivit sursei citate, in urma centralizarii datelor din unitatile de invatamant din judet, a rezultat ca doar 46% din personalul angajat in sistemul educational vrea sa fie supus vaccinarii.Astfel, din totalul celor 6.271 de cadre didactice si personal auxiliar din Botosani, si-au aratat intentia de a se vaccina 2.898 persoane."Avand in vedere faptul ca vaccinarea nu este obligatorie, fiecare angajat a decis pentru persoana sa. Nu au existat presiuni asupra lor. Respectam decizia fiecarui coleg. Am centralizat aceste disponibilitati pentru a ne face o idee, aproximativa, asupra necesarului de vaccinuri pentru sistemul de invatamant din judetul Botosani, la aceasta data", a afirmat Hartie.Cadrele didactice intra in etapa a doua de vaccinare, care incepe pe 15 ianuarie.Citeste si: Record inregistrat de SUA. Numar urias de decese cauzate de COVID-19, in doar 24 de ore