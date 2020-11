47 de detinuti de la Penitenciarul Craiova-Pelendava, confirmati cu COVID-19

Cate cazuri sunt internate la Jilava

"Va informam ca 47 de persoane private de libertate custodiate de Penitenciarul Craiova-Pelendava au fost confirmate pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Detinutii se aflau cazati in aceeasi sectie de detinere. Conduita terapeutica le va fi asigurata in cadrul Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava, unitate desemnata sa gestioneze cazurile usoare si medii de imbolnavire inregistrate in randul persoanelor private de libertate", se arata intr-un comunicat al Penitenciarul Craiova-Pelendava, citat de News.ro. Sursa citata mentioneaza ca administratia locului de detinere a procedat la informarea Directiei de Sanatate Publica Dolj si pune in aplicare masurile specifice de interventie (dezinfectare spatii, intensificare monitorizare medicala persoane custodiate si triaj epidemiologic cadre). In prezent, se deruleaza ancheta epidemiologica."Mentionam ca starea de spirit a efectivului custodiat este corespunzatoare, iar activitatile specifice se desfasoara fara disfunctionalitati", mai precizeaza comunicatul.Potrivit unor precizari ANP, pentru tratarea potentialelor cazuri de imbolnavire din randulpersoanelor private de libertate, au fost operationalizate si Penitenciarul-Spital Mioveni(pentru persoane private de libertate-femei), respectiv Penitenciarul-Spital ConstantaPoarta Alba (pentru persoane private de libertate-barbati)."Mentionam ca, in prezent, Penitenciarul-Spital Bucuresti-Jilava asiguratratamentul pentru 214 persoane private de libertate confirmate pozitiv SARS-CoV-2,alte 123 fiind tratate si declarate vindecate. Fiecare caz este notificat Directiei deSanatate Publica competenta, iar unitatile de detentie aplica atat masurile indicate destructura responsabila, cat si cele prevazute in planurile interne ," se arata in comunicat.Conform sursei citate, semersurile Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt permanentadaptate hotararilor si recomandarilor factorilor decidenti din domeniul sanatatii publicesi vizeaza implementarea masurilor eficace pentru limitarea raspandirii noului coronavirus si pentru protejarea persoanelor private de libertate si a personaluluiangajat.