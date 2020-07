5 cadre medicale din Ploiesti, infectate cu coronavirus

Cele cinci cadre medicale, un medic, trei asistente si o infirmiera, au fost testate si au fost depistate pozitiv pentru COVID19."Au fost testati contactii apropiati. De la pacienti e posibil sa se fi imbolnavit cadrele medicale. 70 de pacienti sunt internati in sectia de Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti", a declarat, pentru Digi24, Bogdan Nica, directorul DSP Prahova.Directia de Sanatate Publica a inceput o ancheta epidemiologica pentru a depista toate persoanele cu care cadrele medicale au intrat in contact.Saptamana trecuta, au fost confirmate cazuri de COVID19 si in randul cadrelor medicale de la Spitalul de Pediatrie Ploiesti.