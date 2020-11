Marea Britanie a depasit 50.000 de decese cauzate de COVID-19

Marea Britanie a raportat miercuri alte 595 de decese, ridicand la 50.365 numarul total al persoanelor decedate din cauza maladiei COVID-19. Aceasta tara nu mai raportase un numar atat de ridicat in privinta deceselor zilnice din data de 6 mai, cand au fost anuntate 612 decese."Fiecare persoana decedata reprezinta o tragedie", a reactionat la televiziunea britanica prim-ministrul Boris Johnson , care a deplans depasirea "unui prag trist". In pofida sperantelor legate de aparitia pe piata a unui vaccin eficient in perioada urmatoare, "inca nu am scapat din aceasta situatie", a adaugat el, indemnandu-i pe britanici sa continue sa respecte regulile impuse pentru a limita propagarea virusului SARS-CoV-2.Numarul de 50.365 de morti comunicat de autoritatile sanitare a fost obtinut prin luarea in calcul a deceselor survenite in primele 28 de zile dupa un test pozitiv la COVID-19.Bilantul publicat de Biroul pentru Statistica Nationala din Marea Britanie (Office for National Statistics - ONS), bazat pe certificatele de deces care mentioneaza noul coronavirus drept cauza a mortii - fara ca maladia COVID-19 sa fi fost neaparat confirmata prin intermediul unui test -, indica 61.648 de decese in aceasta tara, in crestere cu 1.597 in ultima saptamana.In fata celui de-al doilea val al epidemiei, Guvernul britanic a decretat un nou lockdown in Anglia pentru o luna, care ar trebui sa se incheie pe 2 decembrie.Citeste si: Aspirina ar putea fi folosita in tratamentul pentru COVID-19. Un studiu in acest sens va fi realizat in Marea Britanie