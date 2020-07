62 de angajati depistati pozitiv la abatorul de pasari Safir, din Vaslui. Unitatea a fost inchisa

Potrivit oficialilor companiei, aproape toti salariatii confirmati cu SARS-CoV-2 sunt asimptomatici, acestia fiind trimisi in izolare la domiciliu, cu exceptia a trei muncitori care au contractat initial boala si s-a impus spitalizarea lor la Barlad.62 de muncitori ai abatorului de pasari ce apartine Grupului de Firme Safir Vaslui au fost confirmati cu noul coronavirus, fiind cel mai mare focar de boala de pana acum la nivelul judetului Vaslui. Primele cazuri de boala au aparut vineri, la trei salariati care lucreaza la linia de productie, acestia fiind internati la Spitalul de Urgenta Barlad. In consecinta, conducerea societatii a decis testarea in masa a angajatilor, inclusiv a medicilor veterinari, a tehnicienilor si a celor care nu lucreaza in productie. 59 de salariati din cei 100 testati au primit rezultate pozitive la SARS-CoV-2."Testarea personalului de pe linia de productie a fost luata o masura din proprie initiativa, luata de conducerea firmei pentru protectia angajatilor, si a carui rezultat a determinat decizia de suspendare a activitatii de productie pentru doua saptamani. In aceasta perioada se va pastra legatura cu autoritatile pentru respectarea protocoalelor legale si cu personalul productiv in vederea monitorizarii starii de sanate", se arata intr-un comunicat semnat de conducerea Safir.Totodata, s-a luat si decizia de sistare a activitatii. "Decizia de oprire a activitatii este una cu impact major asupra firmei, dar s-a considerat necesara pentru cresterea sigurantei locului de munca si reducerea nivelului de stres al angajatilor. Au avut loc discutii cu reprezentantii salariatilor de pe fiecare zona de lucru si s-a decis de comun acord oprirea abatorizarii, ca masura de siguranta pentru a reduce si elimina potentialele pericole si pentru a da posibilitatea fiecarui salariat la o perioada de recuperare si monitorizare. S-au analizat diferite solutii de continuare a activitatii, dar impactul asupra personalului a reprezentat argumentul decisiv care a condus la alegerea opririi abatorizarii in urmatoarele doua saptamani", se mai arata in comunicat.Abatorul de pasari din Vaslui in care este focarul de coronavirus are un numar de 250 de angajati si face parte din Grupul de Firme Safir, care are opt fabrici si un numar de 600 de salariati, fiind unul dintre cei mai mari angajatori privati din judetul Vaslui.