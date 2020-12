Mures: 7 centre de vaccinare contra COVID-19 pentru personalul medical si 18 pentru grupele de risc. Ce se va intampla cu cei care nu se pot deplasa

Institutia Prefectului - Judetul Mures, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI) Mures, Directia de Sanatate Publica Mures, alaturi de unitatile administrativ teritoriale din judetul Mures au parcurs primele etape pentru demararea campaniei de vaccinare impotriva Covid-19, asa cum acestea au fost stabilite de catre structurile centrale cu atributii in gestionarea programului de vaccinare."In urma intalnirilor de lucru, la nivelul judetului Mures au fost identificate si propuse Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 7 centre de vaccinare dedicate personalului din domeniul sanatatii si social - sistem public si privat (etapa I de vaccinare), precum si 18 centre de vaccinare pentru populatia la risc si lucratorii care desfasoara activitati in domenii cheie/esentiale (etapa a II-a de vaccinare) si populatia generala (etapa a III-a). De asemenea, pentru judetul Mures au fost propuse doua caravane mobile de vaccinare, dedicate persoanelor care nu se pot deplasa sau se afla in zone izolate ale judetului", a transmis, miercuri, Prefectura Mures, intr-un comunicat de presa."Cred ca principala provocare, pe langa pregatirile legate de infrastructura si resursa umana, este comunicarea cu muresenii. Este datoria noastra, ca impreuna cu reprezentantii DSP Mures si medicii din judet, sa oferim informatii cetatenilor, sa le vorbim despre beneficiile vaccinarii si sa raspundem tuturor intrebarilor. Succesul acestei campanii de vaccinare va depinde, la fel ca si in alte cazuri, de o buna colaborare intre institutii, alaturi de sprijinul muresenilor", a declarat prefectul judetului Mures, Mara Toganel.Centrele de vaccinare aferente etapei I vor fi amenajate in unitatile spitalicesti din urmatoarele localitati ale judetului Mures:Targu Mures - 2 centreSighisoara - 1 centruTarnaveni - 1 centruReghin - 1 centruLudus - 1 centruSovata - 1 centruIn etapa a doua, au fost propuse 18 centre de vaccinare care vor fi amenajate cu sprijinul autoritatilor publice locale in urmatoarele localitati din judet:Targu Mures - 4 centreReghin - 2 centreSighisoara - 2 centreTarnaveni - 1 centruLudus - 1 centruSovata - 1 centruIernut - 1 centruSarmasu - 1 centruUngheni - 1 centruMiercurea Nirajului- 1 centruDeda- 1 centruSangeorgiu de Mures - 1 centruSancraiu de Mures - 1 centruCiteste si: Barometru: Biserica, Armata si Academia, primele locuri in increderea romanilor. Guvernul, la coada listei