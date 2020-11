Mai multe localitati din Constanta, in carantina de sambata seara

"Pentru localitatile Lumina, Costinesti, Techirghiol, Medgidia, M. Kogalniceanu, Agigea si Valu lui Traian s-a propus intrarea in carantina incepand cu data de 21.11.2020, ora 20,00. Masura va fi valabila pentru urmatoarele 14 zile, cu posibilitate de prelungire, daca situatia o va cere", a informat Prefectura Constanta.Conform sursei citate, in aceeasi sedinta a CJSU a fost votata si prelungirea carantinarii zonale din Ovidiu, pentru o perioada de 14 zile, dupa ce analiza de risc realizata de DSP Constanta si avizata de INSP a relevat faptul ca este o masura necesara.Pentru masurile aprobate de CJSU Constanta vineri, urmeaza ca Departamentul pentru Situatii de Urgenta sa dispuna hotararile necesare.Vineri la ora 20,00 in carantina intra si municipiul Constanta.Incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrata vineri este in judetul Constanta de 6,13 la mia de locuitori, in municipiul resedinta respectivul indice ajungand la 9,35.Citeste si: Constanta intra in carantina, dupa ce rata de infectare a ajuns 9,11 la mia de locuitori