Cele 7 localitati din Ilfov in care se vor impune restrictii. "Vorbim de transmitere comunitara"

Este vorba despre localitatile: Branesti, Bragadiru, Ciorogarla, Dobroesti, Dragomiresti-Vale, Mogosoaia si Popesti-Leordeni."Vorbim de transmitere comunitara, focarele nu sunt luate in calcul cand vorbim de incidenta acumulata a cazurilor", a declarat prefectul judetului Ilfov la Digi24.Prefectul a mai declarat ca printre masurile care se vor aplica va fi instituita obligativitatea purtarii mastii in toate spatiile oublice deschise, se va interzice activitatatea cu publicul a operatorilor economici, iar scolile vor trece in scenariul rosu.Chestionat cu privire la capacitatea de a desfasura aceste cursuri in online, prefectul a declarat: "Din informatiile pe care le-am primit, avem capacitatea sa tinem aceste lectii in sistem online. Se va face o analiza la 14 zile si in functie de situatia din momentul respectiv se va putea prelungi activitatea lor sau nu".