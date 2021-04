Aproape 70% dintre adultii din Anglia au anticorpi impotriva COVID-19 STUDIU

Mai exact, 6 din 10 adulti ar avea anticorpi, cifrele fiind in crestere. In urma cu doua saptamani, procentul era estimat la 53,1%. Prezenta anticorpilor sugereaza fie ca persoana respectiva a avut virusul, fie ca a fost vaccinata, potrivit news.sky.com In Tara Galilor aproximativ 6 din 10 adulti ar avea anticorpi , adica 61%, de asemenea un procent in crestere. In urma cu doua saptamani, valoarea era de 48,2%.