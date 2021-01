95% dintre cadrele medicale din Timis s-au vaccinat contra COVID-19. S-au raportat doar 14 reactii adverse usoare

Cele 840 de doze au fost administrate personalului medicale si angajatilor de la Spitalul Municipal Lugoj (55, ajungand la un total de 295 de doze), la Spitalul de Copii "Louis Turcanu" din Timisoara (70, din totalul de 1.134), Spitalul Orasenesc Sannicolau Mare (25 din 180), Spitalul Orasenesc deta (15 din 340), Spitalul Orasenesc Jimbolia (40 din 135), Spitalul Militar Timisoara (25 din 345), Municipal Timisoara (160 din 1.040), CFR Timisoara (86 din 659), Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" Timisoara (135 din 865), Spitalul Judetean Timisoara (230 din 2.575). La Spitalul Orasenesc Faget nu s-au mai facut vaccinari, ramanand la 80 de doze administrate.Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, Cristian Oancea, a anuntat, marti, ca 95% dintre cadrele medicale, asistente, infirmiere, personal auxiliar, rezidenti si studenti la medicina care fac voluntariat in spital s-au vaccinat, fiind unitatea sanitara cu cel mai mare numar de personal angajat vaccinat din tara."Au mai ramas cativa colegi carora nu li s-a putut administra vaccinul, care fie au contraindicatii de vaccinare, fie sunt in perioada de 30 de zile dupa o infectie cu COVID-19", a spus dr. Cristian Oancea.Incepand de luni, la Centrul de Vaccinare de la de Spitalul Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" Timisoara are loc administrarea primei doze de vaccin cadrelor medicale de la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBC) Timisoara, pana acum fiind vaccinati peste 230 de angajati ai IBC.Citeste si: Peste 4.000 de elevi din Mures nu au acces la internet. Mii de cazuri in care nu se pot incheia mediile