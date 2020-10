SUA depaseste 8,1 milioane de infectari cu COVID-19 si confirma peste 219.000 decese

Acest bilant publicat la 20:00 ora locala (00:00 GMT duminica) raporteaza 59.740 noi de contagieri in ultimele 24 de ore si 701 noi decese.Desi New York nu mai este statul cu cel mai mare numar de contagieri raportate, ramane in continuare unul dintre cele mai afectate din SUA ca numar al deceselor cu 33.347 de morti , depasind Peru si Spania.New York este urmat ca numar al deceselor de New Jersey (16.204), Texas (17.437), California (15.583) si de Florida (15.917).Alte state care au inregistrat un mare numar de decese sunt Massachusetts ((9.723), Illinois (9.452), Pennsylvania (8.442), Michigan (7.340).In ce priveste numarul de cazuri, California insumeaza873.324, urmata de Texas cu 847.605, de Florida cu 847.605 si de New York cu 482.891 de contagieriBilantul provizoriu al mortilor - 219.156 - a depasit cu mult limita prevazuta in estimarile initiale de Casa Alba, care a prognozat in cel mai rau dintre cazuri intre 100.000 si 240.000 de morti provocate de pandemia de coronavirus Potrivit Institutului pentru Masuratori si Evaluare in domeniul Sanatatii (IHME) al Universitatii din Washington la 3 noiembrie cand vor avea loc alegerile prezidentiale in SUA, cifra deceselor va ajunge la 240.000, iar in jurul datei de 31 decembrie numarul mortilor ar putea ajunge la 370.000.