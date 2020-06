8 pakistanezi din Galati au COVID-19. 110 oameni au fost izolati

Ziare.

Potrivit prefectului de Braila, Catalin Boboc, 4 cetateni pakistanezi, care au desfasurat activitati la mai multe firme, au fost depistati pozitiv luni. Persoanele infectate au fost internate la Sectia Boli Infectioase, iar Directia de Sanatate Publica a demarat o ampla ancheta epidemilogica, arata News.ro.Marti, inca 4 muncitori de aceeasi nationalitate au fost depistati cu infectie cu COVID-19.Imediat, s-a trecut la izolarea campusului in care traiesc muncitorii, pe platforma industriala de la Vadeni. Paza este asigurata de o firma de profil, prin grija angajatorului.De asemenea, obiectivul a fost preluat in monitorizare de Politie si Jandarmerie.Conform unor surse citate de DeBraila.ro , pakistanezii nu ar fi respectat regulile si ar fi plecat din tabara in care erau cazati, mergand la cumparaturi.Acum, prefectul spune ca acestia sunt cooperanti si ca stau izolati, altfel se va impune masura carantinarii.