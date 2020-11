Tirul de terapie intensiva de la Spitalul Municipal Timisoara s-a stricat. 8 pacienti in stare grava, transferati de urgenta

Tirul a fost, initial, amplasat in curtea Spitalului "Victor Babes". Instalatia de incalzire s-a stricat in 19 octombrie, iar pacientii au fost tinuti in frig toata noaptea. Unitatea a fost in service aproape o luna, iar apoi a fost dusa la Spitalul Municipal, potrivit mediafax.ro "Din informatiile de la colegi, inteleg ca a fost o fluctuatie de oxigen, iar ventilatoarele s-au blocat. Din fericire, problema a fost sesizata imediat de personalul medical, care a decis transferal pacientilor cu coronavirus , care erau in tir", a declarat Daniel Malita, managerul Spitalului Municipal Timisoara pentru Aleph News.In unitatea de terapie mobile erau 8 bolnavi. 3 au fost transferati in sectia ATI a Spitalului Municipal Timisoara, iar 5 la spitalul judetean din oras.Citeste si: Oficialii spitalului in care a murit Draga Olteanu Matei au decis sa arboreze drapelul negru in semn de respect