80 de cadre medicale de la Spitalul Judetean din Craiova au cerut concediu de odihna. Cererile le-au fost aprobate

Aproximativ 200 de persoane ajung zilnic la Urgenta din cadrul Spitalului Judetean Craiova, potrivit Digi24 Ionica Bogdan este asistenta medicala la UPU si spune ca este epuizata. Din martie lucreaza neincetat, in ture de cate 12 ore, in echipament special de protectie si in contact direct cu pacientii care ajung la urgenta."Este foarte greu si pentru noi. Pacientii sunt unii grav, unii prezinta simptomatologie, altii sunt asiptomatici. Noi trebuie sa fim foarte eficienti si insistenti in ceea ce priveste intrebarile, ca sa stim foarte bine unde sa-i triem pe acesti pacienti ca sa nu ia contact cu ceilalti", spune Ionica Bogdan, asistent medical la UPU din cadrul SJU Craiova.La Spitalul Judetean de Urgenta Craiova, in ultimele saptamani, sunt zeci de cadre medicale care s-au imbolnavit de COVID-19 in sectiile ATI si UPU. In luna noiembrie, 80 de angajati din Urgenta vor pleca in concediu de odihna. Cristina Geormaneanu, directorul medical al spitalului, spune ca toate solicitarile au fost aprobate, chiar daca este deficit de personal."Am avut grija sa redistribuim personal din alte sectii care au activitate restrictionata. (...) Avem in derulare, in desfasurare o recrutare de 6 asistenti medicali pentru Unitatea de Primiri Urgente", explica ea.Ion Cotojman, presedintele Federatiei Sindicale Hipocrat, spune ca problemele ar putea fi rezolvate daca ar fi angajate mai multe cadre medicale."Avem un deficit de asistenti medicali, aproape cu exactitate, daca vreti, de peste 130. La personalul medical avem un deficit de peste 300 de persoane. (...) Daca am avea numarul normal, atunci s-ar forma echipe care ar trebui sa se schimbe mult mai des", spune el.