Focar de COVID-19 la o firma din Ploiesti. 85 de angajati sunt infectati

"DSP Prahova a identificat un nou focar la un agent economic din Ploiesti, fiind confirmati cu noul coronavirus 85 de angajati dintr-un total de 623. In cazul celor depistati pozitiv la testarea SARS-CoV-2, s-a stabilit ca nu au o legatura epidemiologica corelata cu activitatea din fabrica. Persoanele cu test pozitiv sunt izolate la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie, iar contactii de serviciu, 15, s-au carantinat. Sunt implementate in unitate masurile pentru prevenirea si combaterea infectiei cu SARS-CoV-2 si s-a efectuat dezinfectia tuturor spatiilor de lucru", informeaza vineri dupa-amiaza, 6 noiembrie, Prefectura Prahova.Numarul de infectari cu SARS-CoV-2 a ajuns, in judetul Prahova, la 10.972, iar 254 de diagnostice au fost stabilite de joi pana vineri. Printre cei nou diagnosticati se numara 11 copii si adolescenti, dar si 29 de persoane cu varste peste 70 de ani.In ceea ce priveste decesele, numarul acestora este de 354, iar cele mai recente cinci decese au fost inregistrate joi la persoane cu varste cuprinse intre 63 si 89 de ani. Conform raportarii de vineri, judetul Prahova inregistreaza un indice de infectare pentru ultimele 14 zile de 2,10 la o mie de locuitori.