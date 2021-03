Peste 9.000 de persoane programate pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca s-au retras

Din cele 200.000 persoane inscrise la vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca, 9.000 s-au retras pana in jurul orei 11:00 , ceea ce reprezinta un procent de 4.5%."Vaccinarea este un act benevol si au existat situatii in care oamenii inscrisi initial la programare si-au mai schimbat/ amanat optiunea si pentru celelalte tipuri de vaccin, nu doar pentru cel de la AstraZeneca", precizeaza Grupul de Comunicare Strategica.Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat joi seara ca peste 77.000 de doze de vaccin din lotul AstraZeneca oprit de la utilizare in Italia au fost folosite deja in Romania, fiind ramase peste 4.200 de doze. Ca masura de extrema precautie s-a hotarat carantinarea temporara a dozelor ramase pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului", arata CNCAV.Premierul Florin Citu a afirmat ca decizia a fost luata din precautie.