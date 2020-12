90 de cadre medicale din Cluj s-au vaccinat anti-COVID-19, in prima zi a campaniei de imunizare

"Astazi este o zi istorica din punct de vedere medical in Romania, pentru ca in aceasta dimineata a inceput campania de vaccinare impotriva COVID-19 in toate cele 10 spitale de boli infectioase din tara, aflate in prima linie. In judetul Cluj prima persoana vaccinata impotriva COVID-19 a fost doamna dr. Violeta Briciu - director medical, urmata de aproximativ 90 de cadre medicale din cadrul Spitalului de Boli Infectioase Cluj-Napoca", a declarat, duminica, prefectul judetului Cluj, Mircea Abrudean.In perioada 27-31 decembrie, in judetul Cluj sunt programate pentru vaccinare 375 de persoane. Ulterior, in judet vor exista peste 130 centre de vaccinare pentru cadre medicale (12.458 de persoane), pentru persoanele din centre rezidentiale (2.099 de paturi si 480 de persoane angajate) si pentru populatia de peste 65 de ani si bolnavii cronic."Acesta reprezinta un moment important in evolutia strategiei de combatere a pandemiei si primul pas catre revenirea lucrurilor la o normalitate care a lipsit in ultimele luni ale acestui an. Obtinerea unui vaccin care poate fi administrat cu rezultate fundamentate stiintific este in aceeasi masura o sansa si modalitatea de a ne arata solidaritatea si increderea fata de cei din linia intai", a mai spus prefectul Mircea Abrudean.CITESTE SI: