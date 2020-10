Conform Inspectoratului Scolar Judetean Cluj, 288 de unitati de invatamant preuniversitar clujean sunt in scenariul 1 (participarea zilnica fata in fata a tuturor prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant), 125 de unitati de invatamant sunt in scenariul 2, iar 10 de unitati de invatamant preuniversitar sunt in scenariul 3 (participarea tuturor prescolarilor si a elevilor la activitati/lectii online).Pe de alta parte, conform informarii de marti a prefectului Mircea Abrudean, in ultimele 24 de ore, 85 persoane au fost confirmate cu COVID-19 in judetul Cluj, iar 32 de persoane sunt in ATI, dintr-un total de 369 de pacienti internati.Pe sectiile ATI clujene exista 35 de locuri, dintre care 32 sunt ocupate.