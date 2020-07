99 de cetateni romani, confirmati cu coronavirus in orasul austriac Linz. Niciuna dintre persoanele infectate nu a fost spitalizata

MAE arata ca, prin Ambasada Romaniei la Viena, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute la data de 1 iulie, in mass-media locale, referitoare la identificarea unui focar de COVID-19 in orasul Linz si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale de sanatate pentru obtinerea de informatii privind existenta unor cetateni romani printre persoanele infectate. De asemenea, reprezentantii ambasadei au efectuat demersuri si pe langa mediul asociativ romanesc din zona pentru informatii suplimentare.Ambasada Romaniei la Viena continua dialogul cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19, arata sursa citata.