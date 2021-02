A aparut o noua mutatie COVID-19, care modifica proteina "spike". Pare a fi o combinatie intre varianta britanica, cea africana si cea sud-braziliana

Public Health England (PHE) anunta ca ia aceasta situatie foarte in serios si a hotarat sa "consolideze masurile de urmarire si control", a anuntat un purtaror de cuvant.Aceasta mutatie modifica proteina "spike" de pe suprafata virusului, astfel incat pare sa scape, cel putin in parte, anticorpilor celor mai eficienti.Analize de laborator au aratat ca vaccinurile si primele tratamente cu anticorpi monoclonali ar fi mai putin eficiente impotriva variantelor care prezinta aceasta mutatie, in contextul in care varianta engleza nu ridica o problema speciala in acest sens.Grupuri farmaceutice - Pfizer/BioNTech si Moderna - au luat in calcul o a treia doza de vaccin, un fel de rapel specific variantelor care prezinta mutatia, care ar urma sa fie testata in Israel, potrivit publicatiei The Times of Israel.Profesorul Calum Semple, unul dintre consilierii stiintifici ai Guvernului Johnson, a anuntat la BBC ca mutatia E484K este "cea mai ingrijoratoare" si ca ea a aparut "spontan" in varianta engleza. "In conditii de nivel foarte inalt de replicare a virusului, nici macar controalele la frontiera cele mai stricte, in pofida faptului ca pot intarzia raspandirea, nu sunt susceptibile sa impiedice aparitia unor noi variante", avertizeaza Jonathan Stoye, un virusolog de la Institutul Francis Crick.In pofida faptului ca virusul beneficiaza de un sistem eficient de corectare a erorilor la replicare, o noua mutatie a noului coronavirus apare la 15 zile. Din aceasta cauza, atunci cand sunt infectate multe persoane, mutatiile se pot cumula si provoca - printr-un fel de selectie naturala - raspandirea varantelor celor mai eficiente.Primele variante engleza si sud-africana ar fi aparut la persoane cu imunitatea compromisa, tratate cu anticorpi monoclonali si care ar fi ramas infectate o perioada foarte indelungata.