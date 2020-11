A fost lansata o procedura accelerata de aprobare a vaccinului Pfizer/BioNTech

Seful BioNTech, Ugur Sahin, sustine ca imunizarea serului dureaza sase luni, dar spune ca se asteapta ca timpul in care corpul este protejat dupa vaccinare sa dureze pana la un an. Si chiar daca primele doze vor pleca din depozite in decembrie, asta nu inseamna ca toate problemele vor fi rezolvate dintr-o data, spune Sahin."Jumatatea lui decembrie nu inseamna ca situatia se va schimba dramatic. Trebuie sa ne asteptam la o iarna dificila. O sa fie mai rau inainte ca situatia sa se imbunatateasca. Din martie-aprilie o sa incepem sa simtim relaxarea si, la modul ideal, situatia va fi mai bine controlata la mijlocul anului viitor", spune Ugur Sahin, CEO BioNTech.Vesti bune vin si din Germania, unde vaccinul CureVac parea a avea rezultate bune. Si daca vaccinurile Pfizer BioNTech si Moderna sunt o provocare logistica imensa, trebuie pastrate si transportate la minus 75-80 de grade, cel de la CureVac poate fi pastrat pana la trei luni la temperatura frigiderului si rezista 24 de ore la temperatura camerei.Citeste si: