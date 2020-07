A fost modificata lista tarilor verzi. Statele care au impus restrictii romanilor

"Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban , a condus astazi sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta in cadrul careia a fost adoptata Hotararea nr. 34 privind stabilirea listei tarilor membre U.E si ale Spatiului Economic European si a listei tarilor terte pentru care nu se aplica recomandarea de instituire a masurii de izolare/carantina asupra persoanelor care sosesc din acestea in Romania. Statele care sunt exceptate de la recomandarea masurii de izolare/carantina sunt stabilite in functie de rata cumulata de incidenta a cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportata la 100.000 de locuitori", a transmis, luni, Grupul de Comunicare Strategica.Sursa citata a precizat ca zborurile suspendate catre si dinspre statele aflate pe "lista verde" se reiau incepand cu data de 7.07.2020.Lista tarilor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European pentru care nu se recomanda intrarea in izolare/carantina a persoanelor care sosesc in Romania cuprinde acum 32 de state.1. Bulgaria2. Monaco3. Croatia4. Regatul unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord5. Cehia6. Polonia7. Austria8. Islanda9. Elvetia10. Spania11. Franta12. Belgia13. Germania14. Slovenia15. Italia16. Norvegia17. Italia18. Norvegia19. Slovacia20. Irlanda21. Liechtenstein22. Grecia23. Cipru24. Finlanda25. Malta26. Lituania27. Ungaria28. Estonia29. Letonia30. Andora31. Insulele feroe32. VaticanDe asemenea, nu se va recomanda izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din Canada, Maroc, Algeria, Australia, Rwanda, Uruguay, Japonia, Coreea De Sud, Georgia, Noua Zeelanda, Tunisia si Thailanda.