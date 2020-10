Un spital de campanie pentru COVID-19 a fost pus in functiune la sase luni de cand a fost amenajat

"De astazi, investigatiile medicale specifice - in regim de spitalizare de zi, pentru aradenii diagnosticati cu virusul SARS CoV-2, asimptomatici, se vor efectua si la Spitalul de Campanie de la Expo Arad International. Pana acum, investigatiile medicale, pentru pacientii care nu necesitau spitalizare continua, se realizau doar in cladirea din strada Stephan Ludwig Roth, insa din cauza numarului tot mai mare de persoane diagnosticate cu SARS CoV-2, multe dintre ele asimptomatice, s-a decis ca evaluarea medicala sa se realizeze si la spitalul de campanie pentru a reduce timpii de asteptare pentru pacienti si pentru a evita aglomeratia", precizeaza un comunicat de presa transmis de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad.Conform sursei citate, decizia de operationalizare a spitalului de campanie s-a luat in cadrul Comandamentului de Criza al SCJU."Vorbim despre aradenii pozitivi, cu forme usoare de boala, care au nevoie de evaluare medicala. Acestia vor veni la spital (de campanie - n.r.) cu ambulanta si li se vor efectua analize medicale specifice, apoi vor ajunge la radiologie. Daca dintre pacientii evaluati aici vor fi unii care sa necesite internare, atunci vor fi directionati catre sectiile COVID-19 ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad sau la Spitalul Orasenesc Ineu", mai arata comunicatul.La inceputul lunii aprilie, Consiliul Judetean, cu sprijinul unor oameni de afaceri, a amenajat un spital de campanie cu 240 de paturi in centrul expozitional Expo International Arad, al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura. Unitatea, dotata si cu echipamente medicale si avand personal specializat alocat din cadrul SCJU, ar fi urmat sa trateze pacienti cu forme usoare si medii de COVID-19, in cazul in care toate locurile din spitalele de suport ar fi fost ocupate.In exteriorul complexului expozitional de 4.500 de metri patrati, ocupat cu paturi de spital, au fost instalate si 22 de containere, pentru a servi drept vestiare, grupuri sanitare si zona de decontaminare.