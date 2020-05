A fost semnat ordinul privind obligativitatea purtarii mastii. Care sunt exceptiile si cum se face triajul epidemiologic

Reguli privind triajul persoanelor pentru accesul intr-o incinta

Masurile vor fi aplicate imediat dupa publicarea ordinului de ministru in Monitorul Oficial.Conform documentului, pe perioada starii de alerta, masca de protectie trebuie purtata in orice spatiu public inchis, spatii comerciale, mijloace de transport in comun si la locul de munca, pe toata durata prezentei in oricare din spatiile inchise ale incintei.In functie de evaluarea riscului efectuat de medicul de medicina muncii al unitatii sau a medicului de medicina scolara, dupa caz, pot exista unele, astfel:angajatul este singur in birou sau se afla minimum 2 m intre persoanele din acel birou, cu conditia aerisirii camerei, cel putin la doua ore si se asigura dezinfectia suprafetelor;persoana sufera de boli care afecteaza capacitatea de oxigenare;persoana desfasoara activitati fizice intense si/sau in conditii de munca solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescuta, etc.);prezentatorii TV si invitatii acestora, cu conditia respectarii distantei de 3 metri intre persoane;vorbitorii in public cu conditia respectarii distantei de 3 metri;elevii/studentii doar in timpul orelor de curs, daca se respecta distantarea corespunzatoare;copiii cu varsta mai mica de 5 ani.Cei care conduc institutiile sunt obligati sa elaboreze propriile proceduri pe baza evaluarii de risc pentru fiecare angajat, in functie de programul de lucru, specificul activitatii desfasurate, structura organizatorica, structura incintei.Medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc si vor emite recomandari privind necesitatea purtarii mastii pentru angajati, iar responsabilul SSM va face instruirea angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca.Mastile sunt eficiente daca sunt folosite in combinatie cu curatarea frecventa a mainilor cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun. Mai exact, inainte de a utiliza masca, mainile trebuie igienizate (cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun)., iar in cazul atingerii mastii, mainile trebuie igienizate cu solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.Dupa utilizare,, preferabil cu capac, operatiune urmata de igienizarea mainilor. NU se recomanda reutilizarea mastilor medicale.Pentru(din material textil).Vezi si Atentie ce masca de protectie iti cumperi! La ce trebuie sa te uiti pe eticheta Documentul elaborat de catre specialistii in sanatate publica din cadrul Ministerului Sanatatii si Institutului National de Sanatate Publica prevede si reguli privind triajul persoanelor pentru accesul intr-o incinta.Astfel, pe durata starii de alerta se instituie obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa se asigure la intrarea in sediu efectuarea triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor in conditiile si cu respectarea Instructiunilor generale privind masurile de igiena.In acest context, pentru personalul angajat, la accesul in sediul unitatii/institutiei, este obligatoriu triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor.Triajul nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal.masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3 C);observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata);daca temperatura inregistrata depaseste 37,3 C, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus.daca se constata mentinerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/si prezenta altor simptome respiratorii, persoana este indrumata catre mediul de familie in vederea efectuarii unui consult medical:- daca se incadreaza in definitia de caz suspect COVID 19, medicul de familie ii va recomanda testarea pentru diagnosticarea infectiei cu virusul SARS-CoV-2;- daca nu se incadreaza in definitia de caz suspect COVID 19, medicul de familie va stabili diagnosticul.Medicul de medicina muncii va avea obligatia monitorizarii starii de sanatate a angajatilor, va face instruirea angajatilor in ceea ce priveste SSM (Securitatea si Sanatatea in Munca), dar si evaluarea riscului pentru a decide daca sunt si alte zone unde nu este obligatorie masca.Persoanele cu functie de conducere din fiecare unitate (sefii de structura) au responsabilitatea de a efectua triajul observational al angajatilor din subordinea directa.Pentru alte persoane decat personalul angajat:Este permis accesul intr-o incinta doar pentru persoanele care au motive justificate.In cazul in care este necesara doar predarea unor documente, colete etc, aceasta se va realiza in afara incintei, direct persoanei careia ii sunt destinate, cu respectarea masurilor de prevenire a contaminarii cu virusul SARS-CoV-2.Daca este necesar accesul in incinta, este obligatoriu triajul epidemiologic si dezinfectarea mainilor. Triajul nu implica inregistrarea datelor cu caracter personal.Triajul epidemiologic consta in:masurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura inregistrata nu trebuie sa depaseasca 37,3 C);observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata);daca temperatura inregistrata depaseste 37,3 C, se recomanda repetarea masurarii temperaturii, dupa o perioada de 2-5 minute de repaus;d) daca se constata mentinerea unei temperaturi peste 37,3 C sau/si prezenta altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul in incinta;daca temperatura inregistrata nu depaseste 37,3 C si nu prezinta alte simptome respiratorii, se permite accesul in incinta, prin preluarea acestuia de la intrare de catre un angajat, cu inregistrarea biroului/camerei/ departamentului unde va merge.A.G.