Asistenta medicala de la o clinica din Mures, rapusa de COVID-19. Peste 70 de cadre medicale au murit pana acum

Femeia, care a contractat virusul in timpul serviciului, ea reprezinta cel de-al 73-lea deces ca urmare a infectiei cu SARS-CoV-2 inregistrat in randul lucratorilor din sanatate."Din pacate acesta este al 73-lea deces ca urmare infectiei cu SARS-CoV-2 inregistrat in randul lucratorilor din sanatate implicati in lupta cu aceasta epidemie. Novak Csilla, mama si sotie devotata familiei, va ramane vesnic in inimile colegilor de la Spitalul Clinic Judetean Mures ca o persoana draga, caracterizata de profesionalism, responsabilitate, perseverenta si devotament, o luptatoare pentru drepturile colegilor, membra Solidaritatea", scrie in mesajul postat pe Facebook de Solidaritatea Sanitara.