Liviu Tulbure, unul dintre cei mai cunoscuti fotografi din Timisoara, a pierdut lupta cu COVID-19. "Drum lin spre stele, cautand o lumina mai buna"

Liviu Tulbure era un mare iubitor de muzica jazz, fiind si fotograful oficial al unor evenimente precum Festivalul de Jazz de la Garana, potrivit Adevarul.ro Atat oamenii apropiati lui, cat si necunoscutii, au fost indurerati la aflarea vestii. Au scris nenumarate mesaje pe Facebook , prin care ii plang moartea."Drum lin spre cer prietene...Nu te voi uita niciodata! Dumnezeu sa te odihneasca in pace! Unfortunately our friend lost battle with corona... Rest in Peace my dear friend! I will never forget you!", a scris fotograful Dragoslav Nedici, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Liviu Tulbure."Drum lin printre stele, cautand o...lumina mai buna. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", a scris fotoreporterul Constantin Duma."Nu mai am cuvinte pentru perioada asta, imi depaseste puterea de intelegere.Au plecat prieteni, au suferit prieteni si oameni de care ma leaga ceva.Au murit oameni buni si calzi si de nepretuit.O mare, MARE, MARE tristete.Drum bun, Liviu Tulbure!Sa faci niste poze minunate acolo unde esti acum...Vom fi mai saraci fara tine, iar la Garana va fi putin mai trist", a scris cantareata de jazz Mirela Iacob."A plecat omul minunat care este Liviu Tulbure. Mi-a fost atat de drag de el si de rasul lui color incat as fi vrut sa il tin in ureche mereu. Odihneste-te in pace, prieten drag!", a postat scriitorul Marcel Tolcea